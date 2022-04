Elsa BRUNETEAU

Ma devise:

"Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise : sa réputation et ses hommes."



Pourquoi avoir choisi le secteur des ressources humaines?

Pour moi, la première force d’une entreprise sont ses hommes et ses femmes qui la composent. En effet, derrière de beaux projets il y a toujours des hommes et des femmes.

L’enjeu qui reste le plus passionnant dans le secteur des ressources humaines est celui de recruter et de développer ces « talents ». Ce sont ces talents qui font l'atout majeur de l'entreprise.



Mes compétences :

Droit social

GPEC

Administration du personnel

Paie

Recrutement