Elsa CALVEZ

Conseils RH et recrutements spécialisés.

Cabinet dédié aux métiers du monde de l’énergie et de l'efficacité énergétique.

Chasse de tête, Approche directe et Sourcing: spécialiste dans le recrutement de personnels, cadres et non cadres, qu’il s’agisse de postes Techniques, commerciaux et marketing, du Technicien à la Direction Générale, en passant par le Middle Management.

Avantage Consulting est un Cabinet de RECRUTEMENT par approche directe.

Spécialisé sur les secteurs du GÉNIE ÉNERGÉTIQUE & CLIMATIQUE Avantage Consulting intervient à l'échelon national pour toute problématique de recrutement.

Nos secteurs de compétences sont : Électricité, Électrotechnique, Chauffage, Climatisation, Froid Industriel et Commercial ainsi que l'Aéraulique.

Nos clients sont des constructeurs, des distributeurs, des installateurs ou des sociétés de maintenance et de maintenance multi technique.

Nous chassons (approche directe) pour tous types de postes : Techniciens, technico commerciaux, chargés d'affaires, bureau d'étude, management, direction générale ...

