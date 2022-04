Elsa CASTELLANOS

- DERNIÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE - PIAGGIO FRANCE

ASSISTANTE COMMERCIALE BILINGUE FRANÇAIS /ITALIEN - DE 2008 à 2020 (12 ans).

- DESCRIPTION DE POSTE ET RESPONSABILITÉS:

Renseignements aux concessionnaires et commerciaux sur disponibilité produits, prix, promotions.

Prise et suivi de commandes dont flottes (Fastlease, Pizza Hut, La Poste...).

Suivi livraison véhicules via plateforme logistique basée en Italie.

Conseil aux concessionnaires pour appliquer procédure dommages transport sur toute le France.

Mise à jour du portail interface concessionnaires (nouveaux articles, prix, notes commerciales...).

Suivi des objectifs commerciaux.

Notes de crédit émission d'avoirs.

- COMPÉTENCES

Organisation Rigueur Dynamisme - Réactivité - Expertise relation clientèle à l'international

Goût du travail en équipe - Maîtrise logiciel SAP + Pack Office - Trilingue Anglais/Espagnol + bon niveau Italien