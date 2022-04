Elsa CIOTTI

Actuellement en deuxième année de BP esthétique, cosmétique à l’école Françoise Morice à Paris, je suis à la recherche d’un emploi en alternance en qualité de conseillère, esthéticienne et ce à compter de la rentrée prochaine pour une formation en BTS. Grâce à ces deux années, j’ai acquis une première expérience dans le monde de l’esthétique.



Mon projet professionnel serait de postuler pour un poste de spa manager après l’obtention de mon BTS. C’est pourquoi, je me permets de vous adresser ce courrier, espérant que ma candidature saura retenir votre attention.



Travailleuse, motivée et passionnée, cette formation serait un grand atout pour pouvoir

Réaliser mon projet professionnel qui me tient à cœur.