Elsa COURTAT

Titulaire d'un DESS de psychologie clinique et psychopathologie, j'ai travaillé essentiellement dans deux domaines, les addictions et la santé où j'ai pu réaliser des suivis thérapeutiques, des orientations et des évaluations.



Arrivée à Bordeaux en 2015, j'ai commencé une activité libérale dans mon cabinet à Mérignac (33700) où j'accueille des adolescents, adultes et couples.

Pour de plus informations vous pouvez vous diriger vers mon site :



Mes compétences :

Troubles respiratoires

Addictologie

Entretien clinique

psychotraumatisme

Suivi thérapeutique

Evaluation psychologique