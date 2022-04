Tout droit sortie d'un Master 2 Communication & Marketing Option Stratégies Evénementielles à l'ISEG de Nantes, je suis à la recherche de nouvelles aventures professionnelles pour continuer mon chemin dans la vie active.



Passionnée par la communication et l'événementiel depuis de nombreuses années, mes premières expériences professionnelles acquises jusqu'ici n'ont fait qu'accentuer mon attrait pour ces domaines "de prédilection".

Disponible dès maintenant et plus motivée que jamais, je souhaite intégrer une équipe pleine d'ambitions afin d'y apporter mes savoirs et mon dynamisme !



Pour un premier contact ou tout simplement pour en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à me contacter par mail : elsa.davieaud@gmail.com



Mes compétences :

Informatique

Gestion

Comptabilité générale

Evénementiel

Français Langue Etrangère

Communication

Marketing