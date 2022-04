Développer un portefeuille client dans le respect des objectifs et de la stratégie de l'entreprise.



Mes compétences :

bonne maitrise des logiciels WORD, EXCEL, POWER PO

Définir le plan d'action commercial et organiser l

Négocier avec les clients les modalités des contra

Rédiger les propositions techniques et commerciale

Bonne connaissance de l'industrie

Manager fonctionnellement ou hiérarchiquement 2 pe

Animer un réseau d'agents et de distributeurs comm

Gérer le suivi des commandes et les litiges et pro