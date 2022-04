Elsa DELELIS

Impliquée , dynamique et désireuse d apprendre des nouvelles compétences

Je suis motivée et prête à rejoindre d autres enseignes et m investir auprès de celles ci afin de me diversier et d évoluer dans le secteur commercial



Mes compétences :

Preparation de commandes

Mangement d une equipe frais composé de 4 personne

Management de l equipe du drive (15 personnes)

Planning secteur frais et organisation du secteur