Elsa DELORME

Après une année d'alternance au sein de la société Mortelle Soirée à Toulouse durant mon Bachelor Tourisme d'Affaires et Evénementiel, je suis aujourd'hui responsable de l'activité de l'entreprise sur l'est de la France.



Mortelle Soirée qui organise des jeux enquêtes grandeur nature partout en France (en français et en anglais) s'est développée et fait aujourd'hui partie de la société Ludi Sensu.



Vous souhaitez organiser un événement dont tout le monde se souviendra?

Fédérer vos équipes autour d'une enquête qui les tiendra en haleine?

Former votre personnel aux stratégies de questionnement?

Participer à un jeu collaboratif où chacun à son rôle à jouer.

Le concept de Ludi Sensu va vous intéresser !



Que vous soyez une entreprise ou un particulier, faites-nous part de vos envies et nous organiserons votre événement :Array



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion du stress

Créativité

Réactivité

Organisation d'évènements