Elsa DEYNA

SOPHROLOGUE, méthode Caycédienne, j’interviens en individuel et en groupe pour les adultes,les ados et les enfants. Mes champs d'applications sont : La gestion du stress et des émotions, combattre les troubles du sommeil et de l’anxiété, les techniques de relation d’aide sophrologique, la préparation aux examens, techniques de relaxation (détente, bien être), développement personnel, activation du positif et présence du corps, accompagnement sophrologique à la maternité et parentalité.



LA SOPHROLOGIE pour LES ENFANTS. En groupe ou en individuel, séance de sophrologie ludique pour les enfants.. A travers des jeux, des contes, l'éveille des sens, prendre conscience de soi, de sa respiration...

Cela permet aux enfants de favoriser leur sommeil, la mémoire, la concentration,le bien être, la confiance en soi...Harmoniser le corps et l'esprit. Apprendre à mieux gérer ses colères, progresser vers l'autonomie et apprendre à ce servir seul de la sophrologie!

Intervenante en sophrologie ludique sur le "Temps d'Activité Périscolaire" et en association.

Ecole primaire de St Peray, Porte les Valences.

Séance en groupe de Sophrologie ludique sur les classes CP/CE1 /CE2/ CM1/ CM2.