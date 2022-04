Elsa DIGELMANN COL

Agent de développement local mettant en place des actions participatives en lien avec les besoins du territoire, animer, gérer et coordonner les instances de démocratie locale: conseil citoyen et conseil de quartiers.



Mes missions principales sont:



- Assister et conseiller les élus et des comités techniques

- Coordonner et accompagner des projets de développement

- Dresser des bilans/évaluations de projets

- Développer et animer des partenariats

- Animer la relation à la population

- Charger de la gestion administrative et financière de projets

- Réaliser des diagnostics partagés entre acteurs institutionnels

- Recenser besoins et attentes des acteurs locaux

- Alerter sur les risques juridiques

- Proposer des modalités de mise en oeuvre des projets locaux

- Conseillers les porteurs de projets

- Manager des projets

- Élaborer des cahiers des charges et évaluer les résultats

- Identifier et mobiliser des partenariats stratégiques

- Rédiger des conventions de partenariats



Mes compétences :

Gestion administrative

Assistance administrative

Admimail

Gestion budgétaire

Ressources humaines

ASTRE RH

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Marchés publics

Microsoft Word

Communication institutionnelle

Droit des procédures collectives

Rédaction

Pédagogie

Animation de réunions

Conduite de projet