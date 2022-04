Elsa DINERSTEIN

Designer Céramiste, je concois et réalise des produits en porcelaine et grès.

Art de la table, luminaire, décoration, revêtement de surface, je dévellope des collections réalisées en petite série dans mon atelier après la mise au point de mes modèles et des moules lorsqu'ils sont nécessaires.

En parallèle, Je développe des projets en collaboration avec des architectes, des artistes plasticiens, des professionnels de la gastronomie.

Je vous propose aussi mes compétences concernant le prototypage, des études de matières, de coulaurs en liens avec mon matériau de prélidection...la céramique.

Soyez curieux... http://design-ceramique.com



Mes compétences :

Grès

Porcelaine

Couleurs et Matières

Céramique

Émaux

Design produit

Enseignement artistique

Moulage

Prototypage