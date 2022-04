Elsa DINGALT

Les chiffres, ma réelle motivation...

Je souhaite apprendre le métier et évoluer en tant que responsable administratif et financier

Capacité d’analyse, rigueur, organisation et communication sont des qualités que je possède.



Mes compétences :

en Management

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Sage

Quadratus

Ciel Compta

Contrôle de gestion

Cegid

Finance d'entreprise

Finance

Comptabilité