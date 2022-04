Après avoir réalisé une reconversion professionnelle, dans laquelle je me suis épanouie et enrichie, je recherche activement un première emploi.

Je suis persévérante, discrète, dynamique et rigoureuse.

Merci de me laisser ma chance!



Mes compétences :

rédiger et diffuser une annonce

Gestion administrative

élaboration de plan de formation

élaboration de planning

procédure rh

élaboration de tableau de bord