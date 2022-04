Elsa DUFILS

Diplômée d'un master en Mathématiques appliquées et d'un master 2 en gestion de l'information et des connaissances, j'ai combiné ces 2 formations en contrat d'alternance en "knowledge management" au sein de l'entreprise Essilor à Dijon. Mes missions principales étaient : mettre à jour et gérer le multilingue des modules d'e-learning sous Storyline, une MOA sur la migration d'une GED, et la collecte, le suivi des KPI's du service.

Je suis méthodique, j'ai le sens de l'écoute, l'esprit d'analyse et de synthèse, et j'aime le travail en équipe, tous ces atouts me permettent de mener à bien mes projets en respectant les délais.



Mes compétences :

Microscopie optique

Mathématiques appliquées

Traitement d'images

Matlab

Mathématiques

JAVA

Programmation c

Programmation C++

Knowledge management

Workflow

Gestion documentaire

Alfresco

E-learning

Wiki d'entreprise

Transformation digitale

Programmation XML

OpenText

AODocs

Microsoft SharePoint