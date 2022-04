Elsa DULYS

Passionnée par le monde du Tourisme et le numérique, je viens d'obtenir mon BTS Tourisme et je suis à la recherche d'un emploi.



Je m'inscris sur le réseau Viadeo afin d'enrichir mes contacts professionnels et mes connaissances sur les différents métiers liés au Tourisme et au Multimédia.



Dans le cadre de ma formation nous avons étudié la Gestion de l'Information Touristique en Multimédia, les Langues Etrangères (Anglais et Espagnol), la Géographie et l'Histoire du Tourisme en France et dans le monde ainsi que la Mercatique et la Gestion.



Lors de mon enseignement en BAC Littéraire au Lycée Val de Garonne de Marmande (47), j'ai également appris l'Italien durant trois ans.



Très intéressée par le Multimédia, j'ai eu l'opportunité de développer de nombreux projets professionnels au cours de ma première année de formation (remise à jour du site web du lycée, création d'un blog, analyses des applications mobiles etc ...) mais également lors de mon premier stage à l'Office de Tourisme Nouvelle Génération du Val de Garonne à Marmande (47) (réalisation d'un communiqué de presse, mise à jour du site web et de l'application mobile de l'OT).



J'ai le goût du contact, ce qui m'a poussé à effectuer plusieurs stages spontanément dans différentes entreprises. Dans le cadre de ces expériences professionnelles, j'ai acquis de nombreuses compétences telles que l'accueil de la clientèle (physique et téléphonique), la gestion de la relation clientèle (fidélisation) et les techniques de vente (vitrine, mise en rayon et conseil clients).



J'aime les voyages, je suis allée à Paris, en Espagne à Ibiza, Majorque et Salou et également au Magrheb en Tunisie à Hammamet et à Djerba. Le contact avec de nouvelles personnes me plaît beaucoup.



J'aimerai exercer le métier de conseillère en séjour car j'ai le sens du relationnel, le goût du voyage, le sens des responsabilités et je suis très organisée.



Les postes d'attachée commerciale, de chargée de communication (en lien avec le tourisme), d'hôtesse d'accueil et de réceptionniste m'intéressent également.



Mes compétences :

Accompagnement de groupe

SIRTAQUI

Créer un communiqué de presse

Orienter et guider

Informer en langues étrangères

Mettre à jour un site web

Accueil téléphonique

Accueil physique

Motivée

Organisée

Sérieuse

Dynamique

Autonomie