Elsa DUPONT (HUNET)

Modéliste enfant de 2008 à 2015, puis robe femme depuis début 2015.



Je sais me remettre en cause afin de mieux avancer, je suis exigeante envers moi-même et envers les fournisseurs avec qui je travaille, sans pour autant être trop sévère.



D'une nature calme et contientieuse, j'aime apprendre de nouvelles choses et je m'adapte facilement à la nouveauté.



Je reste ouverte aux opportunités de postes de modéliste en enfant et femme.



Mes compétences :

Modélisme textile

Illustrator

Pack Microsoft office

Adaptabilité

Modaris Lectra system