Elsa FLANDIN

Anciennement diplômée ingénieure agronome, j'ai passé en 2018 le diplôme de diététicienne-nutritionniste car j'aspirais à exercer un métier concret et utile en lien avec l'alimentation. Je me lance dans cette nouvelle aventure avec motivation et passion.



Mes compétences :

Rédaction

Culture

Informatique

Communication

Organisation

Relationnel