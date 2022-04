Elsa FRIGIOLINI BORGEOT

Professionnelle de la communication depuis plus de 6 ans, avec une spécialisation en communication évènementielle et en relations internationales.



Atouts : Maitrise 5 langues vivantes, français, anglais, allemand, espagnol et italien.

Organisée, Très bon sens relationnel, Rapide, Persévérante, Sait créer du lien, sait gérer plusieurs projets en même temps, bonne gestion du stress, forte valeurs service client, quasiment toujours de bonne humeur !



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A communications professional for over 6 years, specializing in event management and international relations



Assets : Fluent in 5 languages, French, English, German, Spanish and Italian.

I am highly organized with excellent communication skills; fast, persevering, and am a “people person”; constantly managing several projects at the same time; I handle stress with ease, consumer service oriented, and am almost always in a good mood !



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Relations Publiques