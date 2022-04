Elsa FROMONT

Je suis infirmiere de depuis novembre 2005, j ai debute ma carriere en chirurgie ambulatoire durant 1 an et demi, puis je me suis formee en endoscopie digestive( coloscopie, fibro, endoscopie interventionnel, chirurgie tranhepatique et ureterale, gastropexie...)

j ai travaille durant 7 ans en endoscopie digestive a la clinique de bercy.

j ai effectué des vaccations en sspi a la francilienne, et en endoscopie digestive a l hopitale privee saint camille, et a la clinique de bachaumont.

j étais également infirmiere coordinatrice du service d endoscopie de la clinique, j'assistais le chef de bloc dans ses missions et le remplaçais quand il n était pas present sur le site.

J ai changer de service depuis le premier décembre 2012.

je suis actuellement infirmière pansseuse et aide opératoire au bloc chirurgicale de la clinique de bercy.



Mes compétences :

Ide endospopie

Ide bloc