Elsa GIGOUT

Bonjour,



Dotée de plus de 4 années d'expérience en officine, je suis à la recherche d'un emploi dans une pharmacie dynamique et en constante évolution.



Pharmacien polyvalent, consciencieux et avec un bon relationnel client, je serai ravie de vous faire part de ma motivation lors d'un échange téléphonique ou d'un entretien.



Vous souhaitant une bonne lecture, j'espère à bientôt !



Elsa



Mes compétences :

Travail en équipe

Conduite de réunion

Gestion de caisse

Gestion des stocks

Merchandising

Conseil

Argumentaire de Vente

Informatique

Management