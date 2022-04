Formation et accompagnement en management, sécurité-prévention et communication ... pour le développement de votre entreprise et de vos salariés.



Après un diagnostic : c'est notre catalogue qui s'adapte à vos besoins, votre culture, vos métiers.



Pour des formations efficaces et concrètes, notre société est certifiée NF Services 214 "formation". Réputée pour sa pédagogie pro-active et implicante, elle accompagne depuis 15 ans des sociétés de 50 à 1500 personnes, des groupes industriels et des collectivités.



Notre métier : Aider à l'amélioration des systèmes par un meilleur positionnement de chacun et un renforcement des liens humains. La motivation est l'énergie première du changement des comportements.



Nos méthodes sont des alternatives aux méthodes anglo-saxonnes et permettent une approche d'amélioration structurée :

- Prév'Vision© : Logique de déploiement de la prévention pour un système optimisé et applicable,

- Diagnostic d'accidentologie© : Un état des lieux et des acquis pour définir avec vous les étapes de progrès, qui soient compatibles avec votre système,

- Stratégie de l'Iceberg© : Le positionnement de chacun des acteurs, avec un "Qui fait Quoi" visualisé et partagé par tous.



Vous avez une demande particulière ? Vous cherchez un "formateur-mouton à 5 pattes" nous intervenons partout en France, surtout en intra et sur mesure.



Une très bonne semaine, merci pour votre intérêt.

Elsa GIORDANENGO : 01 43 57 42 72 et 06 80 24 80 26

www.comesconsultants.com info@comesconsultants.com



Mes compétences :

Pédagogie et communication

Formation professionnelle continue

Conseil en management QHSE

Formation management QHSE

Évaluation des risques professionnels

Gestion de l'accidentologie

Ingénierie de la formation

Accompagnement de dirigeants

HSE

Sécurité

Management

RH

Qualité

Développement durable

Fêtes Foraines et Culturelles

Français