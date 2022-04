Je m'appelle Elsa Gougeon, je suis née le 28 mars 1996 à Saumur, dans le Maine et Loire. Je suis actuellement étudiante à l'IUT de Nantes dans l'optique d'obtenir mon DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA). J'ai choisi de me spécialiser cette année dans la Gestion et le Management des Organisations.



Mes compétences :

Droit du travail

Marketing

Informatique

Statistiques

Management

Communication

Gestion