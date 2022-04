Elsa GOUZHY

Jeune diplômée en Master 2 Management des risques industriels et environnementaux depuis septembre 2017. Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine QSE, la prévention des risques et la santé sécurité au travail.

Je m'adapte vite dans le milieu où je me trouve, aime le contact humain et organisée.

Je dispose également des compétences en gestion documentaire QSE et en conduite de projet.



Mes compétences :

Microsoft Outlook,office

gestion de projet

ISO 9001, gestion documentaire, AMDEC, 8D

ISO 14001 Standard

techniques d'analyse des risques

Project Management

RAMS > Risk Assessment

Health and Safety

ISO 9001 Standard

Microsoft Excel,powerpoint, word

Analyse des risques, création du Document Unique

Création de supports( procédures,instructions), ge