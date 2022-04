Elsa GOZLAN

Diplômée en 2017 d'un Master 2 Marketing et Stratégie ( Titre de Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale) du Groupe ESG, je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine du marketing.



Mes différents stages et mon Master 2 en alternance m’ont permis de développer et mettre en application mes connaissances en marketing et commerce. J’ai pu ainsi participé à l’élaboration de stratégies marketing dans plusieurs secteurs.



Persévérante et rigoureuse, je mettrai tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. M’adaptant facilement, je saurai m'intégrer rapidement au sein de votre équipe.



N'hésitez pas à me contacter :



e-mail : elsagozlan@aol.com

mobile : 06 82 02 17 42



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Techniques de vente

Analyse des besoins

Étude de marché

Marketing opérationnel

Sales Force

Marketing stratégique