Elsa GRANDE ABASCAL

Titulaire d´un diplôme d´Ingénieur Agronome spécialisée en Biotechnologie depuis 2012 , d´un diplôme de Technicien Agricole et de dipômes de langues.



J´ai effectué des recherches sur les mutations dans le gène MC1R d´alpaga (techniques de base en biologie moléculaire, clonage, extraction et purification de ADN...) et travaux de recherche sur les bactéries des plantes fixatrices d´azote.



Étant passionnée par la biotechnologie , l´agronomie et la sauvegarde de l´environnement, je suis une personne très organisée ,qui connait l´exigence et la rigueur associées au travail en laboratoire et capable de gérer plusieurs projets simultanément.



