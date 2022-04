Passionné(e) par la sécurité Si, vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge professionnel ? Et en plus, vous avez des idées, des projets et du talent ? Alors, n’hésitez pas à me contacter, FORMIND Consulting recrute !



recrutement@formind.fr ou elsa.gressinger@formind.fr



FORMIND Consulting est un cabinet de conseil en sécurité de l’information et gestion des risques :

- La stratégie et la gouvernance de la sécurité SI

- La gestion des risques

- La protection de l'information

- La sécurité des infrastructures et des applications

- La conformité et les contrôles



En croissance forte depuis sa création, notre cabinet s'agrandit et renforce ses équipes !