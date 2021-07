Elsa GRIMALDI

Consultante et entrepreneur

(RÉ)GÉNÉRER UNE DYNAMIQUE DE PROJET



En tant que consultante, j'interviens lorsqu'une stratégie peine à se concrétiser ou que sa mise en oeuvre s'annonce délicate, là où des décisions posent problème dans l'exécution ou que des blocages émergent. Le diagnostic met en lumière les clefs pour (ré)générer la dynamique de projet. J'accompagne ensuite s'ils le souhaitent dirigeants et équipes dans la prise des mesures ad hoc et leur mise en oeuvre, voire dans l'implémentation du projet stratégique lorsque la complexité de l'organisation ou de sa structure de décision (niveaux imbriqués) le rend nécessaire.



DES IDÉES ET DES HOMMES POUR ENTREPRENDRE



Parce que les grands groupes recèlent une mine de savoirs, savoir-faire et idées non exploités,

Parce qu'ils ne peuvent plus assurer à chacun les perspectives d'évolution professionnelles ni la sécurité durable qu'ils offraient en période de croissance,

Parce que se génère ainsi un véritable gâchis de compétences et de talents,

Nous avons conçu If.

If, pour détecter, sélectionner et partager les savoirs, savoir-faire et idées susceptibles d'engendrer de nouvelles activités utiles,

If, pour révéler, repérer et soutenir les vocations entrepreneuriales,

If, pour permettre la création d'entreprises viables à partir de leur rencontre dans le cadre fécond qu'offrent les grands groupes.

Innovation sociale, If porte une vision d'avenir :

- celle de grands groupes plus agiles, qui valorisent leur capital immatériel pour en faire un relais de croissance et se reconfigurent en une constellation d'intra- ou d'extraprises pour donner naissance à un nouvel écosystème solide,

- celle d'individus ou d'équipes plus entreprenants qui, à tout âge, prennent en mains leur devenir professionnel et se fient à leurs compétences, leur créativité et leur bonne volonté.



www.if-akropole.com





Mes compétences :

Management stratégique

Communication

Relations humaines

Gouvernance