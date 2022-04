Elsa GUMIERO

Mon expérience de deux ans, pour Supplay, agence de travail temporaire généraliste comme Assistante Ressources Humaines m’a appris à travailler en équipe, à acquérir le sens des responsabilités et du relationnel. J'ai exercé un poste polyvalent, j'ai travaillé en recrutement, gestion du personnel et des formations, gestion de la paye, gestion commerciale et administrative.

Je recherche aujourd'hui un poste polyvalent en entreprise, dans les Ressources Humaines (CDI.CDD.Intérim.Contrat Pro).



Mes compétences :

Ressources humaines

Qualité

Commerciale

Administration du personnel

Paye

Formation