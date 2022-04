Elsa HOULEY

Volontaire, organisé et rigoureuse, je mets un point d’honneur à respecter les missions et les responsabilités qui me sont confiées.

Lors de mes précédents stages, j’ai su mener à bien des missions telles que la gestion des tâches commercial liées à la gestion du client. Je suis également apte à faire des études de marché et à prospecter. S’occuper de la partie marketing et communiquer avec les différents services font partie de mes capacités.

Mes formations dans le domaine relationnel et commercial faciliteront mon intégration dans vos équipes et favoriseront ainsi la qualité de ma contribution et l’efficacité de mon travail quotidien.



Mes compétences :

Word, excel, open office