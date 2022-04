Elsa IBRAHIM

Passionnée par l'enseignement, me voilà dotée d'une expérience de quatre ans à l'étranger qui m'a permis d'évoluer en tant que professeur d'anglais reconnu et recommandé par des collègues américains, britanniques et Canadiens.

Des avis très positifs de mes inspections.

J'ai travaillé dans des établissements britanniques et américains en enseignant l'anglais, les Maths, Sciences, ittérature, Histoire/Géographie en anglais ainsi que le Guided Reading.

J'ai une connaissance approfondie pour le CHECKPOINT, IGCSE ( BRITISH CURRICULUM) ET LE IB (AMERICAN CURRICULUM).

Je peut enseigner l'anglais pur tout âge et tout niveau.

J'ai travaillé avec tous les âges et ma dernière expérience était avec un public d'adulte à la rechercher d'emploi. Je les ai formé au TOEIC et à l'anglais général tout en favorisant l'inter activité et l'expression orale.



J'ai un Master de littérature américaine obtenu au Danemark, en ERASMUS (Programme d'échange international) dans une université américaine ainsi qu'une licence d'anglais obtenu à Chartres V (institut d'études anglophones) à Paris.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word