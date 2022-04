Elsa JAMMET

Actuellement en poste à Ingérop, je suis chargée de la coordination et de la réalisation des dossiers et études réglementaires en environnement des projets d'infrastructures de transport mais aussi de projets urbains, en France et plus récemment à l'étranger.

J'assiste les maitres d'ouvrage pour toutes les phases administratives pour l’obtention des diverses autorisations, , mais aussi lors des différentes phase de concertation.

Mon expérience récente sur les projets d’envergure concerne les projets LNOBPL pour le domaine ferroviaire et MAGEO pour le domaine fluvial.

Afin d'acquérir un autre type d'expérience, à moyen terme, je pourrais proposer mes compétences notamment du côté de la maitrise d'ouvrage.