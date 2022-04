Elsa JOUVANNEAU

- Responsable de la production

- Animation de réseau : recommandations et mise en place de plans d’animations commerciales

- E-commerce : refonte et optimisation de site e-commerce et animations commerciales

- Compréhension des enjeux business et d’organisation des marques

- Pilotage et gestion de projets

- Analyse et contrôle des résultats clients (bilans de campagnes, KPIS, reporting budgétaires...)

- Réflexion stratégique sur le positionnement des marques, les plans de communication

- Intervention sur les marchés de la grande distribution, bancaires, opérateurs téléphoniques, alimentaires,



Mes compétences :

Web

Marketing

Gestion de projet

Communication

Publicité

SEO