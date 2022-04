Depuis le 20 mai 2013,L'écol'o jardin a aménagé à la pépinière d'économie sociale et solidaire de Langouet .

Cette structure vous propose de vous accompagner dans vos projets jardin.Sa créatrice Elsa Krembel conçoit les plans de votre jardin en fonction de vos envies .Comme en auto - construction accompagnée;vous pouvez ensuite réaliser votre jardin avec un suivit personnalisé .

Elle vous initie aux bases du jardinage écologique grâce à des cours à domicile et des conseils adaptés. Vous pourrez apprendre à créer des massifs faciles à entretenir, à tailler vos arbres et vos arbustes dans le respect du végétal,à composter et à gérer durablement vos déchets verts ainsi qu'à optimiser l'usage de l'eau .

L'écol'o jardin accompagne également les projets de jardin partagés des écoles ,centres aérés,maison de retraites et communes en leur proposant de concevoir des jardins adaptés aux différents utilisateurs ,et des animations pour réaliser le jardin ensemble.