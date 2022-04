Elsa LARUE DE TOURNEMINE

Diplômée d’un Master 2 de Management, Marketing et Communication de l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Toulouse. Ma formation m’a permis d’acquérir, entre autres, des compétences en gestion de projet, en stratégie, en marketing, en communication et en événementiel. 2 ans d’expérience en agence de communication et d’événementiel. 2 ans d'expérience en tant que chargée puis responsable de communication et chargée de programme dans le secteur de la coopération économique en Méditerranée m'ont permis d’acquérir des compétences dans les relations internationales.



Mes compétences :

Communication

Marketing stratégique

Marketing direct

Evénementiel/

Gestion de projet

Management d'équipe

Strategie

Marketing

Rédaction