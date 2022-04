Elsa LAUGAREIL

De formation ingénieure généraliste, j’ai acquis une capacité d’adaptation et d’apprentissage ainsi qu’un goût certain pour les sciences. Mon parcours à Audencia m’a par la suite apporté des compétences nouvelles et complémentaires, confirmant aussi mon goût pour la conduite de projet avec des équipes pluridisciplinaires.



Les stages et projets réalisés sur ces dernières années m'ont finalement amené à privilégier les activités rattachées au Développement Durable en général et plus particulièrement au secteur des Énergies Renouvelables.



A ce jour, j'exerce une activité de Conseil en Energie dans un cabinet à la dynamique et aux valeurs qui me correspondent. Cette activité répond parfaitement à mes attentes professionnelles, aussi bien sur le fond (accompagnement de projets variés dans un secteur privilégié) que sur la forme (dynamique motivante et formatrice).



Mes compétences :

Conseil

Ingénieur

Dynamique

Gestion de projet