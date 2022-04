Elsa LELANT

Bien le bonjour !



Qui suis-je en quelques mots ?



- Diplomée d'un Master Grande Ecole à l'ESCEM de Tours (spécialisation Négociation d'Affaires)

- Dynamique, naturelle et sérieuse

- Mobile et curieuse

- Appréciant le travail en équipe sur le terrain comme en back office

- Passionnée de voyage et notamment des pays hispaniques

- Bercée depuis toujours par la musique et la danse



Je pense que ces quelques mots vous donnent un avant goût de ma personnalité (du moins, je l'espère). Au besoin, il y a plus d'informations ci-dessous !



Mes compétences :

SAP

Informatique

Photoshop

Négociation

Gestions Stock

Grande Distribution

Commercial

Logistique

Relation clientèle

Espagnol