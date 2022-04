Elsa LEROY

Affirmer sa personnalité et sa beauté extérieure est un signe d’estime de soi et de quête de réussite tant professionnelle que personnelle.



L'objectif du conseil en image n'est pas de transformer une personne, mais de la révéler, en mettant en avant ses points forts et sa personnalité.



L'agence Les Yeux d'Elsa vous accompagne et vous forme afin d'optimiser votre potentiel de développement à travers votre apparence, votre comportement et votre style de communication.





Mes compétences :

Beauté

Coaching

Communication

Conseil

Conseil en image

Développement personnel

Relooking

Styliste