Elsa LEVY CAVALIER

DEVIENS CE SUE TU ES (NIETZSCHE)

Conseil Image Recrutement

Bonjour,

je suis Elsa Lévy-Cavalier,J'ai créé CIR Contact, agence de conseil en image et recrutement.

je travaille l’image en abordant son aspect physique mes également psychologique (estime et confiance en soi) car je considère que chaque personne possède en elle des trésors qui sont à révéler.

Je suis diplômée de l’IDRI (institut de relooking international) qui délivre un certificat reconnue par l'Etat.

Je suis également consultante en recrutement, ce qui me permet de faire le lien entre le candidat et le recruteur en écoutant leurs besoins mutuels.