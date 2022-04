Elsa LIAUTAUD

Les consultants RH de la CCI du Val de Marne accompagnent les PME de moins de 300 salariés et les TPE sur le dispositif CONTRAT DE GENERATION. Nous intervenons à titre gracieux sur les aspects suivants:



-Vous délivrer une information complète sur le dispositif et les textes de loi du contrat de génération

-Réaliser avec vous le diagnostic inter-générationnel obligatoire

-Mettre en place la transmission des savoirs entre jeunes et seniors au sein de votre entreprise

-Construire et mettre en place les parcours d'intégration des jeunes et des seniors



Pour plus d'informations: eliautaud@cci-paris-idf.fr



Mes compétences :

Administration du personnel

Développement rh

Recrutement

Ressources Humaines