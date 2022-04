Bonjour,



Diplômée depuis juillet 2008 d’un Master Développement International et Management, j’ai choisi de vivre une expérience professionnelle temporaire au Canada, chez Mobalpa, au cours du premier semestre 2009. Auparavant, dans le cadre de ma maîtrise « Affaire », j’ai effectué un échange académique européen ERASMUS à l’Université de Birmingham (UK) qui m’a permis d’obtenir un Bachelor of Marketing & Management.



Mes expériences professionnelles au sein de sociétés multinationales dynamiques telles que Somfy, Clarins ou Mobalpa, et plus récemment au sein de PME Oro Vivo, Prezenz et Elna, m’ont permis de développer mon sens de l’initiative, des responsabilités et du relationnel, ainsi que ma capacité à gérer diverses problématiques marketing. De plus, la diversité des secteurs d’activités que j’ai eu l’occasion d’appréhender a largement contribué à l’amélioration de ma capacité d’adaptation.



Contact :elsa.lorenzetti@gmail.com



Spécialisations : Marketing opérationnel et stratégique, Communication online & offline, E-marketing, Digital media, Gestion de projets.



Mes compétences :

Anglais

Anticipation

Chef de produit

Communication

Culture

Etude marketing

Export

International

Italien

Marketing

Réactivité

SEO

Community management

Gestion de projet