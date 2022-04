Elsa Lyon L'ASSOCIATION EUROPEENNE DES ETUDIANTS EN DROIT

ELSA

The European Law Students’ Association, ou l’Association Européenne des Etudiants en Droit, n’est autre que la plus grande association d’étudiants en Droit au monde.

Créée en 1981, à Vienne par des étudiants autrichiens, allemands, hongrois et polonais, cette association indépendante et sans but lucratif rassemble aujourd’hui 41 pays, 300 universités en Europe et 38 000 étudiants en droit et jeunes juristes.





ELSA France compte aujourd’hui 8 groupes locaux : ELSA Aix-Marseille, ELSA Clermont, ELSA Lyon, ELSA Montpellier, ELSA Nantes, ELSA Nice, ELSA Paris et ELSA Rennes.

ELSA Bordeaux, ELSA Lille, ELSA Strasbourg et ELSA Toulouse sont les 4 groupes locaux en développement de ELSA France.

Simone Veil, Nicole Fontaine, Robert Badinter et Christian Poncelet sont les parrains de ELSA France.



A Lyon, ELSA existe depuis 1989.





1) Nous contacter: lyon@elsafrance.org



2) Rejoignez-nous sur : Facebook : ELSA Lyon / Twitter : ELSA_Lyon / LinkedIn : ELSA Lyon



3) Nos sites internet :Array /Array



Le bureau 2016/2017 :

Présidente : Orianne VANDROUX

Secrétaire générale : Alexandra GATEAU

Trésorier: Grégory GAUTELIER

VP Moot Court Competition : Thomas ROUAN

VP Séminaires & Conférences : Cyrielle TABOUILLOT

VP Activités académiques : Laura ROLLAND

VP STEP (programme stages) : Maria Cristina DINU



