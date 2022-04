Je m'appelle Elsa Lyonne, j'ai 19ans et je suis actuellement en DUT de Techniques de Commercialisation à l'IUT de Tarbes. J'ai obtenu en 2015 un Bac ES spécialité mathématiques, mention assez bien.

Je suis une personne à l'écoute, dynamique et motivée. Je suis également très souriante et agréable. J'aime beaucoup le contact humain, la relation client. J'arrive à m'adapter et m'intégrer dans le milieu où je me trouve. Grâce aux activités professionnelles que j'ai effectué et la vie de tous les jours, je suis plutôt à l'aise avec les gens et très sociable.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Espagnol

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Marketing opérationnel