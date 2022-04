Elsa MAROTTA

Forte de son expérience depuis plus de 10 ans, Roverba propose des services en ligne à la demande et sur mesure en fonction de la problématique de l'entreprise. Après avoir identifié ses forces et faiblesses, elle met en place des outils adaptés afin de répondre aux objectifs du client.



Roverba met à disposition son expertise dans la mise en oeuvre d'une synergie autour de trois axes stratégiques :



La virtualisation du poste de travail ou le Cloud Computing

Une solution ERP ou progiciel de gestion intégrée

L'intelligence économique



Nos produits : Logiciels de gestion libre Open Erp - Solutions de bureau virtuel Cloud Computing pour les entreprises - Intelligence Economique - Sauvegarde de données informatiques sur Serveurs dynamiques - etc.



Venez découvrir des solutions innovantes et économiques pour votre entreprise. Limitez les risques en protégeant vos données informatiques de A à Z. Réfléchissez aux avantages de la location de logiciel tout en 1, du bureau virtuel accessible en 1 clic. Revoyez vos points de vue financier, organisationnel, technologique ou même commercial grâce à une nouvelle stratégie de communication interne. Créez la tendance au sein de vos services et de vos prestations en garantissant des libertés d'utilisation et d'accessibilité.