Elsa MEIZAUD

Bonjour, je m'appelle Elsa

J'ai travaillé dans plusieurs domaine diversifié dans la vente , la restauration ,la pâtisserie .J'ai géré des magasin seul ( ouverture gestion et fermeture)

mais aussi travaillé en équipe.

J'ai une très bonne capacité d'adaptation , et une envie constante d'évoluer et d'avoir de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Minutieuse

Serviable

Esprit d'équipe

Autonomie professionnelle

Polyvalence

Implantation et mise en valeur des produits

Formatrice

Argumentaire de Vente

Respect des regles d'hygienne

Adaptation

Analyser écouter réfléchir agir