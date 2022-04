Elsa MIMOUN

Passionnée par le droit de la propriété intellectuelle depuis des années et forte d'une certaine expérience en la martière, je serais heureuse de pouvoir rejoindre votre département droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies en tant qu'avocate ou juriste.



Mes compétences :

Rédaction de contrat

Consultations juridiques

Droit international

Recherche juridique

Rédaction d'écritures juridiques

Concurrence déloyale

Droit des nouvelles technologies

Droit des données à caractère personnel

Droit des médias

Droit des affaires

Droit de la concurrence

Droit européen

Droits d'auteur

Droit des brevets

Droit des marques

Droit de la propriété industrielle

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des dessins et modèles