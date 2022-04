Je suis Elsa, votre coach Bien-être à domicile sur Bordeaux et CUB.



Passionnée par les pratiques liées au bien-être, je me suis spécialisée tout au long de mes études dans différents domaines tels que le sport, la nutrition et le massage. Ce parcours me permet de vous offrir des prestations de qualité, complètes et adaptées à vos besoins.

Je vous propose mes services à domicile en coaching sportif, nutrition et massage Thaïlandais.



Retrouvez toutes mes offres sur mon site internet : elsamonchy.com

Pour plus d'informations, contact au : 06 86 37 47 97 ou elsa.monchy@gmail.com



Mes compétences :

Initiation au massage

Cours collectifs

Formation au massage

Cours de sport

Demi-fond

Cours de jogging

Entraînement à la course à pied

Accompagnement obésité

Education nutritionnelle

Nutrition du sportif

Préparation physique

Prise de masse musculaire

Perte de poids

Amincissement

Bien-être

Remise en forme

Massage thaïlandais

Massage

Nutrition

Coach sportif

Sport

Recherche scientifique