Jeune diplômée d'un baccalauréat scientifique, je suis actuellement à la recherche d'un contrat en alternance dans le milieu de la communication.

En effet, ayant déjà postulé dans plusieurs écoles pour intégrer un BTS Communication, et ayant eu des réponses positives, il ne me manque plus qu'à trouver mon alternance pour finaliser mon inscription.