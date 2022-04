Passionnée du digital, de la communication à travers les réseaux sociaux, des blogs et de l'univers culinaire.

Actuellement en poste j'apporte des solutions pragmatiques et adaptées à la problématique de mes clients tout en attachant une importance particulière à l'expérience utilisateur.



"L'histoire me sera favorable, car j'ai l'intention de l'écrire." #WinstonChurchill