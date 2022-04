Muséologue-Muséographe,Ingénieur culturel, Historienne d'art, et doctorante en muséologie, Elsa Olu a créé il y a 10 ans son cabinet-conseil après avoir occupé pendant plusieurs années divers postes à responsabilité dans les secteurs culturels privé et public (Chargée de communication, Chargée de projets culturels transfrontaliers, Directrice des affaires culturelles…).



Outre les projets muséographiques (des études de faisabilité à la réalisation des scénographies), l'expertise et le conseil en ingénierie culturelle et touristique, elle assure le commissariat de nombreuses expositions et la direction artistique de manifestations.

Elle intervient sur les problématiques de communication et de médiation culturelle, artistique et patrimoniale par l'usage des TIC, sur le développement de territoire et plus particulièrement sur la mise en place de dispositifs opérants dans le cadre de la valorisation des œuvres, des cultures et des patrimoines.



Parallèlement à ses activités d'expert-conseil, elle poursuit une activité de recherche dans le domaine : préparant actuellement une thèse sur le renouvellement de la muséologie et les dispositifs cognitivo-sensoriels d'approche, elle est auteure de plusieurs articles, a participé ou initié de nombreux programmes et actions dans les domaines des Nouvelles technologies appliquées au champ culturel.



Elle est par ailleurs depuis plusieurs années Chargée de cours à l'Université et intervient comme professionnelle dans diverses formations publiques et privées.



Site du cabinet :Array ouArray



Mes compétences :

Conseil

Microsoft Technologies

Multimedia

Muséographie

Muséologie

Nouvelles technologies

Plurimedia

Programmation

Édition

Ecriture

Rédaction